Upiara Boschi analisa os destaques do primeiro dia do COSUD em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/11/2024 - 08h57 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h16 )

O comentarista político Upiara Boschi analisa os principais pontos do primeiro dia do COSUD, evento que reúne líderes políticos das regiões Sul e Sudeste, em Florianópolis. Com destaque para as pautas discutidas e seus impactos regionais, Upiara traz uma visão completa sobre o encontro que movimenta Santa Catarina e outras lideranças estaduais.

