Upiara Boschi analisa o debate entre candidatos em Joinville
02/09/2024 - 08h49 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h26 )



No quadro Voto Mais, edição desta segunda-feira (02), o comentarista Upiara Boschi traz uma análise detalhada sobre o recente debate entre os candidatos à prefeitura de Joinville. Durante o comentário, Boschi discute os principais pontos abordados pelos candidatos, as estratégias utilizadas e os momentos mais marcantes do encontro. A avaliação do desempenho de cada candidato oferece uma perspectiva valiosa sobre as eleições na maior cidade de Santa Catarina, ajudando os eleitores a entender melhor as propostas e posicionamentos dos postulantes ao cargo.

