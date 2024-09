Upiara Boschi analisa debates eleitorais em Itajaí e Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 09h13 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h22 ) ‌



O comentarista político Upiara Boschi faz uma análise detalhada dos debates eleitorais que aconteceram em Itajaí e Blumenau, destacando as principais propostas dos candidatos e as repercussões entre os eleitores. Os debates, promovidos pelo Grupo ND, são cruciais para a definição do cenário político nas duas cidades. Upiara traz sua visão sobre o desempenho dos candidatos e as perspectivas para as eleições municipais de 2024.

