Upiara Boschi analisa as convenções partidárias e candidatos às eleições municipais Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/08/2024 - 08h27 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h40 ) ‌



No estúdio, nosso comentarista de política Upiara Boschi está pronto para analisar as últimas convenções partidárias que definiram os candidatos às eleições municipais. Nesta análise, Upiara discutirá os principais nomes confirmados para a disputa nas principais cidades do estado, os impactos dessas escolhas e as possíveis estratégias eleitorais. Não perca a oportunidade de entender as movimentações políticas e o cenário que está se formando para as próximas eleições.

