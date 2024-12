Upiara Boschi analisa a possível parceria entre Jorginho Mello e Julio Garcia Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 09h02 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h36 ) twitter

Upiara Boschi faz uma análise sobre a relação entre o governador Jorginho Mello e Julio Garcia, o possível novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC). O comentário também aborda o projeto que visa criar a "Lei Rouanet do Agro" na Câmara dos Deputados, um projeto que promete ser um marco para o setor agropecuário. O relator dessa proposta é um deputado catarinense, o que traz ainda mais relevância para o estado no cenário nacional. Upiara Boschi detalha as expectativas e os desafios dessa relação política e do projeto que pode transformar o financiamento das pesquisas agropecuárias no Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.