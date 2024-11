UPA 24 Horas de São Miguel do Oeste retoma atendimentos nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h24 ) twitter

A UPA 24 Horas de São Miguel do Oeste, que esteve interditada após o rompimento de uma caixa d'água, deve retomar os atendimentos entre a noite desta terça-feira, 05 de novembro e a manhã de quarta-feira (06). Enquanto isso, pacientes em situações de emergência são orientados a buscar atendimento no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, onde as equipes da UPA foram remanejadas. Consultas agendadas e de menor gravidade estão sendo atendidas nas 12 unidades de saúde básica do município. Fique atento aos horários de atendimento!

