Universo GT e a exposição de arte Lange e Turin | Rafaela Tasca e Marcello Malucelli (GT Building) Aclr|Do canal Grands no YouTube 22/07/2024 - 14h56 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A exposição Lange,Turin sobre os artistas paranaenses Lange de Morretes e João Turin, inaugurada no espaço Universo GT, da incorporadora GT Building, é um dos assuntos do Grands por Bessa deste sábado (20) na Jovem Pan News (107.1) com a curadora da mostra, Rafaela Tasca, e o diretor de incorporações da empresa, Marcello Malucelli Thá.

Dois dos artistas mais importantes do Paraná, Lange de Morretes e João Turin, acabam de ganhar uma exposição sobre suas obras. A iniciativa é da incorporadora GT Building que inaugurou a exposição Lange,Turin no espaço Universo GT, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no Seminário. As peças estarão disponíveis para visitação gratuita e fazem parte do lançamento do empreendimento Lange,Turin, composto por duas torres, que será construído na Avenida Visconde de Guarapuava, no Batel.

#arte #podcast #gtbuiling

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.