Universitários mortos em acidente envolvendo ônibus e caminhão são enterrados no interior de SP

Um grave acidente entre um ônibus e um caminhão causou a morte de 12 estudantes universitários no interior de São Paulo. O motorista do caminhão, que invadiu a pista contrária, foi hospitalizado e está preso preventivamente. Dez das vítimas foram veladas em um clube local, enquanto duas tiveram cerimônias íntimas no velório municipal. Os estudantes eram de São Joaquim da Barra e retornavam de uma universidade em Franca. O motorista será investigado por homicídio culposo, lesão corporal e omissão de socorro, e está detido em Santa Rosa de Viterbo, aguardando transferência para Pontal.

