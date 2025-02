Universitários de medicina cobram falsa taxa de matrícula de calouros no interior de SP Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/02/2025 - 20h45 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h35 ) twitter

Alunos da Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto), situada no interior de São Paulo, estão sendo investigados internamente por aplicarem um golpe em calouros. O episódio ocorreu durante a semana de recepção dos novos estudantes, no início de fevereiro. Estudantes do sexto ano se passaram por funcionários da instituição e, através do WhatsApp, enviaram mensagens aos calouros pedindo documentos e o pagamento de taxas de matrícula, algo que não existe. A faculdade é pública, mantida pelo governo estadual.

