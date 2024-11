Universitário é preso por importunação sexual na UFU em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/10/2024 - 07h36 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h51 ) twitter

Um jovem foi preso em flagrante no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), acusado de importunação sexual dentro de uma sala de aula. Segundo a vítima, ela estava estudando em uma sala vazia quando o estudante entrou e pediu para permanecer no local. Após algum tempo, ele se aproximou dela e foi flagrado se masturbando, com o órgão sexual exposto. Transtornada, a jovem saiu correndo e pediu ajuda, sendo socorrida por outro aluno que acionou a segurança da universidade.

A segurança da UFU prendeu o autor no local e solicitou o apoio da Polícia Militar, que conduziu o suspeito à delegacia. Ao ser questionado, o jovem alegou ter compulsão sexual. A UFU emitiu uma nota reafirmando seu compromisso com a segurança no campus, informando que conta com um sistema de vigilância por câmeras e o aplicativo "UFU Segura", que permite que a comunidade universitária acione a segurança rapidamente.

A universidade também destacou que oferece suporte às vítimas de assédio, como orientações, acolhimento psicológico e grupos terapêuticos, além do Projeto Proteger-se, criado para proporcionar um ambiente de escuta e acolhimento. Além disso, desde 2021, a UFU possui uma Comissão de Acompanhamento da Política Institucional de Valorização e Proteção das Mulheres (CPMulheres).

