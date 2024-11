Uniube e empresa privada inauguram primeiro centro de treinamento em irrigação do Brasil Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/11/2024 - 07h42 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h47 ) twitter

Foi assinada ontem, em Uberaba, uma parceria entre a Uniube e uma empresa privada para a criação do primeiro Centro de Treinamento em Irrigação do Brasil. O projeto busca atender a crescente demanda do agronegócio por mão de obra qualificada, especialmente em um setor que projeta crescimento acelerado até 2026. As primeiras aulas estão previstas para fevereiro de 2025.

A iniciativa é considerada estratégica, já que a irrigação é vista como essencial para aumentar a produtividade agrícola, garantindo sustentabilidade e segurança alimentar. De acordo com o reitor da Uniube, o objetivo é proporcionar aos estudantes experiências reais que conectem ensino, pesquisa e extensão, preparando-os para os desafios do mercado.

Com foco em tecnologia de ponta, o centro promete capacitar profissionais para um mercado em expansão. Segundo especialistas, a falta de qualificação no setor de irrigação é um gargalo para o desenvolvimento do agronegócio. A parceria entre academia e iniciativa privada vem para fomentar o crescimento do setor e auxiliar produtores a otimizar recursos e elevar a competitividade brasileira no mercado global.

