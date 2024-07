Unidade de atenção ao idoso em Uberaba: grande sucesso de inscrições | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h55 ) ‌



A reinauguração da Unidade de Atenção ao Idoso em Uberaba tem sido um grande sucesso. Em pouco tempo, mais de mil pessoas se inscreveram para participar das diversas atividades oferecidas pela unidade, demonstrando a grande demanda por espaços e iniciativas voltadas para a população idosa.

A programação da unidade é bastante diversificada e inclui atividades físicas como hidroginástica, musculação, alongamento e dança, além de grupos psicossociais, oficinas de artesanato (crochê, pintura em tecido e bordado) e atividades recreativas como jogos de cartas, sinuca, jogos de tabuleiro e forró. É importante ressaltar que, para participar das atividades físicas, é necessário apresentar atestado médico.

A procura pelas atividades tem sido tão grande que algumas turmas, como os grupos psicossociais, já estão com as vagas esgotadas. No entanto, ainda há vagas disponíveis para as oficinas de artesanato, principalmente nos horários da tarde. Para as atividades recreativas, como o forró, não há limite de vagas, mas é necessário estar inscrito na unidade para participar.

