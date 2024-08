União Europeia não reconhece reeleição de Maduro Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/08/2024 - 17h25 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Autoridades da União Europeia disseram que o bloco não reconhece a legitimidade da reeleição de Nicolás Maduro, na Venezuela. Josep Borrell afirmou que a vitória de Maduro não foi comprovada e por isso não é possível acreditar no resultado divulgado. O opositor Edmundo González participou por videoconferência de reunião com ministros de relações exteriores do bloco. O Ministério Público da Venezuela convocou González pela terceira vez para depor. Se ele não comparecer, pode ser preso. Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, comenta sobre o assunto.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.