Uma visita boa pra cachorro em hospital de Campos

Um cão da Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. não participa somente de operações de combate à criminalidade. Ele visitou crianças internadas no Hospital Ferreira Machado.

