Uma das maiores redes supermercadistas de SC inaugura 4ª loja em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 21/11/2024 - 15h45 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h26 )

O Grupo Koch continua a sua expansão em Joinville com a inauguração de seu quarto supermercado, desta vez no bairro Vila Nova. Com um grande evento de lançamento, marcado pela presença de autoridades locais e clientes fiéis, o novo supermercado promete oferecer uma ampla variedade de produtos e um atendimento de qualidade, facilitando ainda mais o dia a dia dos moradores da região. Descubra todos os detalhes dessa nova conquista do grupo.

