Uma carreira de festas e eventos de sucesso com o empresário Riad Omairi Aclr|Do canal Grands no YouTube 03/09/2024 - 13h47 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h27 ) ‌



O Grands por Bessa recebe Riad Omairi, empresário e promoter que é ícone da vida noturna curitibana. Ele fala sobre a nova edição da festa "Kokum Kaya", um dos maiores festivais de música eletrônica do Brasil, que acontecu no último sábado (31) na Chácara Paraíso do Sol, em Campo Largo, com atrações nacionais, internacionais e 17 DJs.

