Um pouco de história - Viva Açores | Documentário

Joana Ribeiro cursa jornalismo na Universidade em Santa Catarina. Como projeto do curso, e com a ajuda do jornalista Helton Luiz, ela mergulha em uma pesquisa sobre o seu passado, sua família e os primeiros casais Açorianos que chegaram à Ilha de Nossa Senhora do Desterro em 1748. É um mundo de descobertas para ela. Mariana Neves estuda Geologia em uma Universidade na Califórnia. Depois de 20 anos, ela precisa retornar à Ilha do Faial, a pedido do avô. Ela vai mergulhar em jornada para recuperar o amor pelas origens.

O documentário a seguir foi produzido através do Programa de Incentivo à Cultura - PIC, Lei 17.942/2020 c/c Decreto 1.269/21, pela Fundação Catarinense de Cultura - FCC e Governo do Estado de Santa Catarina.

