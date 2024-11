Um em cada três professores de escolas públicas não tem formação adequada Aclr|Do canal Record News no YouTube 13/11/2024 - 14h45 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um em cada três professores de escolas públicas não tem formação adequada para a disciplina que leciona. 12,8% dos docentes não possuem sequer gradução, tanto nas escolas públicas quanto privadas. Os dados são do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2024, divulgados hoje. O documento aponta que o pior cenário na rede pública é no ensino fundamental, do sexto ao nono ano, onde somente 59% dos professores são formados na área que lecionam. Para falar sobre essa realidade, convidamos o PhD em Educação e Pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Rafael Parente.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.