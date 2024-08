UM DIA NA FEIRA DO ALECRIM Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 05/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h05 ) ‌



E o nosso apresentador do Cidade Alerta, Murilo Meireles, leva você para um passeio pelas bancas e histórias de uma das maiores feiras livres de Natal. Com vocês, a Feira do Alecrim.

Veja essa matéria especial exibida no Cidade Alerta RN.

