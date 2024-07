Um crime brutal e a longa espera por justiça | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 13h29 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h53 ) ‌



O caso de Cláudia Aparecida, assassinada a facadas pelo ex-companheiro em 2015, chegou ao fim com a condenação do acusado a 12 anos de reclusão. A família da vítima, que há quase uma década luta por justiça, finalmente viu o homem que tirou a vida de Cláudia ser responsabilizado por seu crime.

A tragédia ocorreu no dia dos namorados, enquanto o casal estava em processo de separação. O acusado, José Cândido Rufino, não aceitava o fim do relacionamento e, em um ato de violência extrema, invadiu o quarto onde Cláudia dormia com os filhos gêmeos e a esfaqueou. O filho mais velho, ao ouvir os gritos, tentou impedir o crime, mas foi em vão.

O julgamento, que aconteceu após quase 10 anos do ocorrido, trouxe à tona a dor e a angústia da família de Cláudia. A mãe da vítima, Dona Lena, descreveu o relacionamento como curto e conturbado, durando pouco mais de seis meses. No entanto, as consequências do crime foram devastadoras, marcando para sempre a vida dos filhos de Cláudia e de todos os seus familiares.

