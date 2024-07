Aclr |Do canal Jornal da TV Vitória no YouTube

Um bar que virou centro de atendimento jurídico e psicológico além de promover cultura do Carnaval com a Rua Viva esta ganhando muita visibilidade no centro de Vitória. Os donos são nada mais, nada menos, que professores de história e matemática.

