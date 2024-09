Um ano do rompimento de reservatório da Casan: 256 famílias foram atingidas no Bairro Monte Cristo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 08h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h21 ) ‌



Esta sexta-feira (06) completa um ano desde o rompimento do reservatório da Casan, em Florianópolis, que afetou mais de 280 famílias da comunidade do Sapé. O jornalista Paulo Mueller, um dos primeiros a chegar ao local no dia da tragédia, relembra os momentos de tensão vividos pelos moradores e traz atualizações sobre as medidas tomadas desde então para auxiliar os atingidos. Com depoimentos de moradores como José Geraldo Estevam, e declarações de Edson Moritz, presidente da Casan, o programa mostra o que foi feito para garantir a recuperação da comunidade e prevenir novos acidentes.

