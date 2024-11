Ultramaratonistas vão encarar o desafio Rei e Rainha do Mar em Copacabana Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 26/11/2024 - 16h45 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois ultramaratonistas de Campos vão encarar um grande desafio em dezembro no Rio de Janeiro. A competição Rei e Rainha do Mar será realizada em Copacabana. E pelo empenho dos atletas, "as coroas" podem vir para o interior.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #ultramaratonista #esporte #competição #camposdosgoytacazes #atleta #natação #copacabana

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.