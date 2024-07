Última rodada da 1ª fase da Série B Catarinense neste domingo Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 20/07/2024 - 15h06 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h12 ) ‌



O Clube da Bola Podcast estreia nesta segunda-feira no ND Play, trazendo análises e discussões sobre o mundo do futebol. Não perca o episódio de abertura! No cenário da Série C, o Figueirense se prepara para enfrentar o Tombense com o retorno de jogadores importantes para a partida. Além disso, a última rodada da 1ª fase da Série B Catarinense acontece neste domingo (21), definindo os próximos passos da competição. Confira.

