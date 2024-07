Última imagens de jovem morta no Rio de Janeiro são cruciais para investigação do caso Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/07/2024 - 12h16 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h53 ) ‌



Novas imagens obtidas pela RECORD mostram Camille Vitória Pereira Rodrigues em seus últimos momentos antes de desaparecer e ser encontrada morta em uma área de mata no Rio de Janeiro. Os registros mostram a jovem descendo escadas na estação de trem de Anchieta e passando pela estação Central do Brasil, onde ela se dirigiu a uma lanchonete para um suposto encontro relacionado a uma entrevista de emprego. As imagens são cruciais para a investigação, especialmente diante das inconsistências nos depoimentos dos dois principais suspeitos, que afirmam ter encontrado Vitória em momentos e locais diferentes. A polícia continua analisando as gravações e aguardando o laudo do Instituto Médico Legal para esclarecer as circunstâncias da morte.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.