'Última Chance': Zé Love admite que evitaria gritos com Luana, mas "não mudaria nenhuma palavra" Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 13/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h28 )

Zé Love enfrentou as perguntas dos jornalistas e a análise das suas microexpressões. O eliminado da semana respondeu se é um bom negócio ser aliado dele no jogo, que pegaria mais leve com as peoas e que não mudaria nenhuma palavra com Luana. Ele também negou que houve soberba por parte dele e que em apenas uma das brigas realmente chegaria às vias de fato com Sacha.

