'Última Chance': Os peões reagem às placas distribuídas por Camila

Rodrigo Faro invadiu Itapecerica da Serra para pôr mais fogo no feno! Os 'peões' tiveram a oportunidade de ver quais foram as placas que receberam de Camila. Quase todos os participantes responderam às plaquinhas com otimismo e desejando sorte na nova caminhada para a professora.

Sacha brincou com a ex-'peoa', ao dizer que vai indicar um curso de teatro para melhorar a encenação de troça.

Já Luana comentou que sabe que todos os adjetivos negativos atribuídos a ela são devido ao jogo e que, no fundo, elas conhecem o coração uma da outra. Por fim, Vanessa cutucou Camila dizendo que não liga para a opinião dela e que as pessoas que tiveram embate direto com ela continuam a sair.

