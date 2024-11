'Última Chance': Máquina da verdade aponta mentira de Gizelly durante a dinâmica Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 20/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h20 ) twitter

Gizelly teve a chance de levar um dinheiro extra para casa, caso respondesse a todas as perguntas feitas pelos jornalistas com veracidade. A ex-'peoa' passou por um detetor de mentiras para garantir que não estaria a esconder a verdade. Ela foi questionada sobre a sua forma de atingir os adversários, sobre a sua lesão no ombro e de qual seria o seu papel no enredo do jogo. Quando foi questionada se teria sido soberba no jogo, foi detectado que a ex-'peoa' mentiu, e por isso ela não faturaria o valor total da atividade. No final, Gizelly ganhou dois mil euros.

---

