'Última Chance': Luana leva três mil euros ao ser a 'peoa' que recebeu mais frutas e legumes

Rodrigo Faro quer colocar mais lenha na grande fogueira que é 'A Fazenda 16 - Tudo a Ver'. O apresentador trouxe uma dinâmica de apontamento inspirada em feiras livres, no qual cada 'peão', na sua vez, precisava de indicar uma pessoa que mais combinava com a fruta ou legumes, segundo a descrição do apresentador. Luana foi a participante que recebeu mais itens e conseguiu três mil euros. Já no final do programa, Faro perguntou para a Camila quais são os seus planos e ela respondeu que quer se empenhar mais como influenciadora e continuar a ensinar história.

