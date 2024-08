UFU definirá novo reitor em segundo turno: Hélder Eterno e Carlos Henrique de Carvalho avançam Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 09h30 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h42 ) ‌



Universidade Federal de Uberlândia (UFU) terá um segundo turno na eleição para reitor, pois nenhum dos candidatos obteve a maioria absoluta dos votos no primeiro turno. Hélder Eterno da Silveira, da chapa "IntegrarMaisUFU", liderou a votação com 29,92% dos votos, seguido por Carlos Henrique de Carvalho, da chapa "UFUComVocê", que obteve 27,62%. Assim, ambos disputarão a gestão 2025-2028 da UFU em um segundo turno marcado para os dias 11 e 12 de setembro.

Arquímedes Diógenes Cidoni, da chapa "Reencantar a UFU", ficou em terceiro lugar com 24,51% dos votos, e Márcio Magno Costa, da chapa "UFU Mais: Integrar & Transformar", recebeu 17,91%. A campanha para o segundo turno começa oficialmente amanhã às 7 horas e vai até o dia 10 de setembro, quando as chapas terão a oportunidade de apresentar suas propostas, esclarecer dúvidas e interagir com a comunidade acadêmica.

