UFSC oferece quase 2 mil vagas para modalidades esportivas

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) está oferecendo quase 2 mil vagas para 47 modalidades esportivas, com opções para crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais, incluindo condições como excesso de peso, hipertensão e diabetes. As atividades estão programadas para acontecer entre 26 de agosto e 14 de dezembro. As vagas incluem opções gratuitas e pagas, com inscrição disponível tanto online quanto presencial.

