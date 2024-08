UFSC inicia segundo semestre de graduação nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 09h47 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h15 ) ‌



Esta segunda-feira (26) marca o início do segundo semestre letivo para os alunos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O campus em Florianópolis está se preparando para receber os estudantes com diversas atividades e ajustes na rotina acadêmica. A repórter Daniela Cecccon traz detalhes sobre o movimento no campus, as expectativas dos alunos e as novidades para este semestre. Acompanhe para saber como a UFSC está se ajustando para garantir um retorno eficiente e produtivo para todos os envolvidos.

