UFSC abre inscrições para sorteio de vagas no Núcleo de Desenvolvimento Infantil

Estão abertas as inscrições para o sorteio de vagas do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da UFSC, no campus de Florianópolis. O prazo vai até o dia 10 de novembro, e os interessados poderão consultar o edital completo na página oficial do NDI. As vagas sorteadas são para o ano letivo de 2025, com o sorteio marcado para o dia 19 de novembro, que será transmitido ao vivo pela internet. Confira os detalhes no site oficial da UFSC.

