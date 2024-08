Udesc: inscrições para curso prè-vestibular terminam nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 10h39 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h41 ) ‌



Terça-feira (30) é o último dia para se inscrever no curso pré-vestibular gratuito oferecido pela Udesc. O curso é uma excelente oportunidade para quem deseja se preparar para o vestibular com aulas de alta qualidade sem custo. O repórter Paulo Mueller traz todas as informações sobre o processo de inscrição e detalhes do curso.

