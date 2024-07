Udesc divulga segunda chamada do vestibular de inverno; prazo de matrícula termina nesta sexta

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Confira as últimas notícias em Santa Catarina: a Udesc anuncia segunda chamada do vestibular de inverno, com prazo de matrícula até esta sexta-feira (12), para o segundo semestre letivo. Além disso, o IFSC abre inscrições para cursos técnicos gratuitos, oferecendo duas mil vagas em todo o estado. Não perca também o emocionante avistamento de uma baleia-franca com seu filhote recém-nascido no Morro das Pedras, em Florianópolis, com apenas dois dias de vida.

