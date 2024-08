Ucrânia faz um dos maiores ataques com drones contra Moscou, na Rússia Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/08/2024 - 18h20 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h51 ) ‌



Na madrugada desta terça (21), a Ucrânia realizou uma série de ataques com drones em direção a capital da Rússia, Moscou. Segundo autoridades russas, 11 aeronaves foram abatidas no espaço aéreo da capital e outras dezenas em diversas regiões do país. O prefeito de Moscou afirmou que esse foi um dos maiores ataques já lançados contra a cidade. Para o presidente russo, Vladimir Putin, a ação é uma tentativa de assustar e provocar o país.

