Ucrânia amplia ofensiva em território russo Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/08/2024 - 18h45 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h02 ) ‌



A Rússia começou a retirar milhares de pessoas das regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Isso porque o exército ucraniano segue avançando pelo país. Essa é uma estratégia para forçar Moscou a parar as investidas das tropas russas./ o maior ataque estrangeiro a territórios russos desde a segunda guerra mundial ocorreu no dia 6 de agosto, quando milhares de tropas ucranianas atravessaram a fronteira ocidental da Rússia, criando dificuldades para as altas patentes que estavam na região. Roberto Uebel, professor de Relações Internacionais da ESPM, conversou com o Hora News para explicar os últimos desdobramentos do conflito no leste europeu.

