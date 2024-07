Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uberlândia sedia seminário para soluções climáticas no Triângulo Mineiro | JORNAL PARANAÍBA

Uberlândia sediou o sexto Seminário do Interior de Minas Gerais, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado, para discutir soluções de longo prazo para os desafios climáticos na região do Triângulo Mineiro.

O evento contou com palestras e debates ao longo do dia, abordando especificamente as particularidades climáticas locais, como chuvas intensas, estiagens prolongadas e altas temperaturas médias.

