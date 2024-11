Uberlândia sedia evento sobre psicanálise e saúde mental infantil | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 16h01 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uberlândia será palco da XX Jornada de Psicanálise do Triângulo Mineiro, com foco no autismo, promovida pelo Centro de Estudos e Eventos Psicanalíticos (CEEPU). O encontro, que ocorre no dia 23 de novembro, das 8h às 17h, na Uniube, contará com palestras e seminários voltados tanto para profissionais da saúde e educação quanto para o público em geral.

Mariângela Mendes de Almeida, renomada psicóloga e psicanalista, será a convidada principal. Especialista no tema, ela abordará questões como o aumento de diagnósticos de autismo e a importância do acompanhamento precoce. O tema central será "Lugar de criança é na infância: clínica e investigação do autismo à luz da psicanálise", com debates sobre infância, família e comunidade.

O evento, patrocinado por instituições como Uniube e Unicred, tem como objetivo promover um diálogo interdisciplinar e aprofundar o entendimento sobre o autismo, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado e troca de experiências.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉

‌



👉

👉

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.