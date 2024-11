Uberlândia se ilumina para o Natal: 16 pontos da cidade ganharão decoração especial Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 13h20 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começou a ser instalada a decoração de Natal em Uberlândia. A Prefeitura iniciou ontem as obras de iluminação e decoração natalinas em 16 pontos da cidade, incluindo praças, avenidas e distritos. Entre as novidades, os locais vão receber itens como microlâmpadas, árvores, figuras decorativas, cordões, arcos e até máquinas de neve artificial. A Praça Coronel Carneiro, no bairro Fundinho, já tem estruturas sendo montadas, e outras áreas como as praças Clarimundo Carneiro e Sérgio Pacheco também serão iluminadas, com destaque para a instalação da máquina de neve na Praça Clarimundo.

Além disso, locais como o Teatro Municipal, o Parque do Sabiá, e as avenidas Floriano Peixoto e Afonso Pena também terão a iluminação especial. Os distritos de Miraporanga, Tapuirama, Cruzeiro dos Peixotos e Martinésia também serão contemplados. A previsão é que toda a decoração esteja pronta até o final de novembro e fique disponível para apreciação até a primeira semana de janeiro de 2025.

No Parque do Sabiá, a construção da Casa do Papai Noel já está em andamento. O projeto, que está sendo executado com recursos da Futel, terá uma estrutura de 120 metros quadrados em madeira, com piso de porcelanato e telhado estilo suíço. A obra está orçada em 300 mil reais e promete ser um dos pontos mais visitados pelos moradores e turistas durante as festividades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=vuXpdkJcqm0

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=uTNw-QHMfdw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ITnd27dAydI

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.