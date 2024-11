Uberlândia registra sete resgates de pessoas ilhadas em 2024 | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 13h58 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h48 ) twitter

Uberlândia já registrou pelo menos sete ocorrências de pessoas ilhadas por alagamentos em 2024, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação orienta que, em casos de alagamento, o ideal é permanecer no veículo e acionar o 193 se o nível da água estiver baixo. Caso o volume aumente, abrir as janelas ou subir no teto do carro pode facilitar o resgate. Além disso, para prevenir acidentes, é essencial evitar áreas alagadas, verificar a previsão do tempo antes de sair e redobrar a atenção a placas de sinalização em locais de risco.

A corporação também alerta sobre o perigo de permanecer em regiões baixas ou próximas a árvores e postes durante tempestades. Essas medidas simples podem evitar situações de emergência e garantir maior segurança em períodos de chuva intensa.

