Uberlândia recebe etapa da PBR e celebra o retorno do Rodeio Camaru | Jornal Paranaíba 04/09/2024 - 09h02 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h53 )



O Rodeio do Camaru 2024 começou nesta terça-feira (03). Esta edição do rodeio é especial, pois sediará uma etapa do Campeonato Brasileiro da PBR, competição de montaria em touros que conta pontos para o ranking nacional e internacional, qualificando os melhores atletas para a elite do esporte nos Estados Unidos.

De terça-feira até quinta-feira (05), o Parque de Exposições de Uberlândia será o palco das emocionantes eliminatórias. A montagem da arena está em ritmo acelerado, com atenção redobrada para cada detalhe, incluindo cercados reforçados e áreas de desembarque para os animais. Nesta abertura, 27 competidores e 27 touros entrarão na arena para dar início à temporada de rodeios. Os touros, conhecidos como atletas de pulo, já chegaram ao parque e, embora tranquilos no momento, prometem transformar a arena em um espetáculo vibrante.

Depois de um ano sem rodeio em 2023, o Camaru retorna com uma novidade: a etapa em Uberlândia marca o início da nova temporada do Campeonato Mundial da PBR. A edição brasileira da liga norte-americana realiza etapas em cinco países e reúne os principais atletas de montaria em touros do mundo, com cerca de 30 etapas ao longo do ano no Brasil. A última etapa realizada em Uberlândia foi há 16 anos, e a expectativa para o retorno é altíssima.

