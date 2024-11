Uberlândia recebe 43 novos ônibus e dá um salto na qualidade do transporte público Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 08h05 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Uberlândia anunciou hoje a chegada de 43 novos ônibus para renovar parte da frota do transporte público municipal, promovendo mais conforto e acessibilidade aos usuários. Os veículos contam com ar-condicionado, suspensão a ar e acessibilidade adaptada. Atualmente, o sistema integrado de transporte atende 128 linhas com 396 ônibus em operação. A Autotrans, responsável por 34,34% dos veículos, apresentou 26 novos veículos, dos quais 16 já circulam em áreas da cidade como as regiões Sul, Leste e Central.

O investimento, que totaliza R$ 48,6 milhões, foi realizado pelas três concessionárias do município. A São Miguel, com 26,26% da frota, colocou 21 novos ônibus em operação para os setores Norte, Leste e Central, enquanto a Sorriso de Minas, responsável por 39,39%, trouxe 17 novos veículos para os setores Oeste, Sul e Central. Desde 2017, a cidade já renovou 197 veículos, o equivalente a 47,47% da frota.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jdeyMhW11Dc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=BRKGYR_TObw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=fwR2DpNBZpI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.