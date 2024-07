Uberlândia: orçamento de R$ 4,7 bilhões para 2025 com mudanças importantes | Jornal Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

A Prefeitura de Uberlândia terá um orçamento de R$ 4,7 bilhões em 2025, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada pela Câmara Municipal nesta quarta-feira (10/07). Esse valor representa um aumento de 7,79% em relação ao orçamento de 2024, que foi de R$ 4,4 bilhões.

A maior parte do orçamento será destinada à Administração Municipal, com a possibilidade de movimentação de crédito suplementar por parte do Poder Executivo reduzida de 25% para 20%. Essa mudança foi aprovada por meio de uma emenda da vereadora Cláudia Guerra e limita a flexibilidade do Executivo na realocação de recursos.

A LDO foi aprovada com sete emendas, sendo quatro da vereadora Cláudia Guerra e três do vereador Anderson Lima. Apesar de apenas uma emenda da vereadora Cláudia Guerra ter recebido parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, todas as emendas foram analisadas no plenário. As emendas do vereador Anderson Lima não obtiveram os votos necessários para aprovação, enquanto três das emendas da vereadora Cláudia Guerra foram rejeitadas. No entanto, uma das emendas da vereadora Cláudia Guerra foi aprovada, reduzindo a possibilidade de movimentação de crédito suplementar pelo Executivo.

O orçamento de R$ 4,7 bilhões para 2025 será direcionado para oito eixos de metas e prioridades, com foco em áreas como:

Educação

Saúde

Infraestrutura

Segurança

Desenvolvimento social

Meio ambiente

A LDO aprovada servirá como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, que detalhará como os recursos serão utilizados em cada área. A LOA ainda precisa ser aprovada pelo Legislativo Municipal.

