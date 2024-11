Uberlândia lidera ranking de chuva em Minas e lança plano para enfrentar o período chuvoso Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 07h40 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uberlândia, considerada a cidade mineira com maior volume de chuva em outubro, registrou 280 milímetros em 24 horas e aparece na quarta posição nacional no acumulado mais recente. Para enfrentar os desafios do período chuvoso, a Prefeitura divulgou hoje uma cartilha com 73 páginas que orienta órgãos como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e secretarias municipais sobre como agir durante tempestades. A cartilha faz parte do Plano de Emergência Pluviométrica, elaborado para reduzir os impactos das chuvas na cidade.

Entre os pontos críticos listados no plano, a Avenida Rondon Pacheco segue liderando o ranking de locais com maior vulnerabilidade, seguida pelas avenidas Anselmo Alves dos Santos, Getúlio Vargas e Minervina Cândida. Além dos alertas visuais já instalados na Rondon, a Defesa Civil planeja implementar sirenes para reforçar a segurança. As equipes envolvidas no plano atuam no monitoramento de áreas de risco, atendimento de emergências e na prevenção de problemas estruturais, como quedas de árvores ou cabos de energia.

A atualização do plano inclui a identificação de novas áreas de risco, especialmente nas regiões Leste e Sudeste, onde foram registrados os maiores volumes de chuva. No bairro Custódio Pereira, por exemplo, o acumulado chegou a 217 milímetros. Com essas medidas, a Prefeitura busca fortalecer a capacidade de resposta do município durante o período chuvoso, promovendo mais segurança para a população.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=4kkSe5Efr28

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-3NJPdO7e3E

👉 https://www.youtube.com/watch?v=OkOq6ytU2-8

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.