Uberlândia lidera feminicídios em Minas Gerais: dados revelam cenário de violência contra a mulher Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/07/2024 - 15h28 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um estudo recente do Monitor de Feminicídios no Brasil revelou um cenário alarmante em relação à violência contra a mulher em Minas Gerais. Uberlândia, em particular, destacou-se com o maior número de feminicídios consumados no estado, superando até mesmo a capital Belo Horizonte.

Entre janeiro e maio de 2024, a cidade registrou sete casos de feminicídio consumado, enquanto Belo Horizonte contabilizou cinco. Governador Valadares e Betim aparecem em seguida, com quatro crimes cada. A violência contra a mulher em Uberlândia vai além dos feminicídios consumados. No mesmo período, foram registradas 115 tentativas de feminicídio em todo o estado, das quais 54 resultaram em mortes. Uberlândia, isoladamente, foi responsável por 11 desses casos.

Além dos feminicídios, a violência doméstica também é um problema grave na cidade. Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), 1.766 mulheres foram agredidas em Uberlândia entre janeiro e maio de 2024, o que representa uma média de 11 agressões por dia.

Os dados apresentados pelo estudo do Monitor de Feminicídios no Brasil evidenciam a necessidade urgente de ações para combater a violência contra a mulher em Uberlândia e em todo o estado de Minas Gerais.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Cn1juPUXOBA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8JAiGzQXkuo

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Yyn7hG2pa08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #mulheres

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.