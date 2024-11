Uberlândia lança campanha contra a dengue com foco no bairro São Jorge e novas tecnologias Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/11/2024 - 07h51 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h42 ) twitter

Uberlândia lançou uma nova campanha para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A iniciativa, chamada "Dengue: A Batalha em Casa", terá início no bairro São Jorge, área escolhida pela alta incidência dessas doenças. A ação inclui a contratação temporária de 160 novos agentes de endemias, que atuarão por seis meses a partir de janeiro, reforçando os trabalhos de prevenção e combate ao mosquito.

Além do reforço humano, a campanha também contará com tecnologias inovadoras, como a utilização de drones para mapear áreas de risco e o método Wolbachia. Este consiste na liberação de mosquitos geneticamente modificados que, ao carregarem a bactéria Wolbachia, não transmitem as doenças, contribuindo para a diminuição da população do Aedes aegypti infectado.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, até 6 de novembro foram registrados 25.640 casos confirmados de dengue e 9.512 de chikungunya na cidade, com um total de 16 mortes por dengue e 6 por chikungunya. O crescimento dos casos de chikungunya em relação ao ano anterior é preocupante e motivou a criação de ações específicas, além da participação de Uberlândia nas atividades promovidas pelo Estado.

A prefeitura destacou que, sem a colaboração da população, os esforços para erradicar o Aedes aegypti não serão suficientes. Os moradores são convocados a manter suas casas e terrenos limpos, eliminando focos de água parada e apoiando as visitas dos agentes.

