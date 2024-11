Uberlândia ganha Vacimóvel para facilitar acesso à vacinação em diferentes bairros Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 07h59 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h33 ) twitter

Foi lançado hoje em Uberlândia o Vacimóvel, uma van adaptada que vai percorrer a cidade com o objetivo de aumentar a imunização da população. O veículo, equipado com ar-condicionado, pias para higienização, bancadas, armários, TV e um refrigerador para armazenar as vacinas, funcionará como uma sala de vacinação itinerante. Com um custo de mais de R$ 340 mil, bancado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Vacimóvel deve ajudar a melhorar os índices de vacinação, principalmente em doenças que ainda apresentam baixa cobertura.

Nesta primeira semana, o Vacimóvel ficará estacionado na Praça Tubal Vilela, atendendo a população local. Durante a cerimônia de inauguração, o secretário de saúde ressaltou a importância do veículo para facilitar o acesso à imunização em diferentes bairros da cidade. O prefeito Odelmo Leão aproveitou a ocasião para criticar o laboratório Mena, responsável pela realização de exames laboratoriais na rede municipal desde o mês passado, e pediu providências devido aos atrasos na coleta e entrega dos resultados.

