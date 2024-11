Uberlândia ganha 5 mil novas árvores: iniciativa visa revitalizar a cidade | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/10/2024 - 08h06 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h45 ) twitter

O Plano Municipal de Arborização de Uberlândia vai dar início ao plantio de cinco mil mudas de árvores a partir de novembro, em parceria com uma empresa privada do setor agrícola. Com o decreto assinado hoje, a ação integra a estratégia de revitalização urbana e ambiental e terá como foco inicial a área ao redor do Córrego do Cavalo, no bairro Tocantins. A escolha desse período coincide com a temporada de chuvas, fator que ajudará no desenvolvimento das novas mudas.

O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, passou por consulta pública antes de sua oficialização e foi planejado com base em critérios físicos, arquitetônicos, climáticos e culturais da cidade. As mudas, que serão produzidas ou adquiridas pelo Horto Municipal, serão plantadas em áreas de preservação permanente e espaços públicos como calçadas e praças, dependendo das características de cada região. A parceria com a empresa privada está prevista para durar dois anos, com possibilidade de extensão por mais três, buscando fortalecer a arborização em Uberlândia.

