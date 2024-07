Uberlândia enfrenta seca severa com falta de chuva há quase 3 meses | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/07/2024 - 14h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h40 ) ‌



Uberlândia enfrenta um período crítico de estiagem, com a última chuva significativa registrada há quase três meses, no dia 18 de abril. Essa situação gera diversos impactos negativos para a cidade, como:

Aumento do consumo de água: A falta de chuvas leva a um aumento no consumo de água potável, pressionando os reservatórios do DMAE. Em maio de 2024, o consumo per capita por dia foi de 267,47 litros, superior aos 254,82 litros do mesmo mês em 2023.

Proliferação de incêndios: A grama seca, a baixa umidade do ar e as altas temperaturas, características do inverno seco em Uberlândia, criam um ambiente propício para a ocorrência de incêndios em vegetação. Em 2024, o número de incêndios florestais já supera 400, com um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

Riscos à saúde: A baixa umidade do ar, intensificada pela falta de chuvas, pode causar problemas respiratórios, especialmente para grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças pré-existentes.

Impactos no meio ambiente: A seca prolongada afeta o solo, a flora e a fauna da região, podendo levar à perda de biodiversidade e à desertificação.

Medidas necessárias: Diante do cenário preocupante, é fundamental que a população e as autoridades tomem medidas para minimizar os impactos da seca:

Uso consciente da água: É essencial economizar água no dia a dia, tomando medidas como banhos mais curtos, fechamento de torneiras enquanto escova os dentes ou lava a louça, e a reutilização da água de chuva para fins não potáveis.

Prevenção de incêndios: Evite queimar lixo ou jogar bitucas de cigarro em áreas verdes. Denuncie focos de incêndio às autoridades competentes.

Preservação do meio ambiente: Proteja as áreas verdes e plante árvores, contribuindo para a manutenção da umidade do ar e do solo.

